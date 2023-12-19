В МО РФ заявили об уничтожении БПЛА над Московской областью
13:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«19 декабря в 12:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:32 19.12.2023
- Создание коалиции не повлияет на действия хуситов в Красном море — «Ансар Аллах»
- 14:25 19.12.2023
- Сбербанк стал лидером на рынке POS-кредитования в онлайн
- 14:12 19.12.2023
- Путин подписал закон о защите учителей от насилия и оскорблений
- 14:00 19.12.2023
- В РФ вводится уголовная ответственность за повторную передачу телефона в тюрьму
- 13:32 19.12.2023
- В 2024 г. запланированы семь учений в РФ, Казахстане, Киргизии, Таджикистане — генсек ОДКБ
- 13:05 19.12.2023
- Премьер Ирландии признался пранкерам, что не верит в скорое вступление Киева в ЕС
- 13:00 19.12.2023
- РФ не участвует в операции в Красном море, инициированной Западом — Песков
- 12:32 19.12.2023
- Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
- 12:20 19.12.2023
- Задержан еще один участник нападения боевиков Басаева на Дагестан 24 года назад
- 12:05 19.12.2023
- Украина сократила экспорт титаносодержащих руд на 96%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать