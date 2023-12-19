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НОВОСТИ

В МО РФ заявили об уничтожении БПЛА над Московской областью

13:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 декабря в 12:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — отметили в ведомстве.

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