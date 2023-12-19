В 2024 г. запланированы семь учений в РФ, Казахстане, Киргизии, Таджикистане — генсек ОДКБ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2024 год запланировала семь совместных боевых учений, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи (ПА) организации.

«На 2024 год подготовлена обширная программа мероприятий совместной боевой подготовки, запланированы в общей сложности семь учений», — сказал генсек ОДКБ. Он отметил, что соответствующие мероприятия «пройдут на территории Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан».