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НОВОСТИ

В РФ вводится уголовная ответственность за повторную передачу телефона в тюрьму

14:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за повторную передачу мобильных телефонов тюремным заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и дополняет его положениями, предусматривающими, что за такое нарушение вводится уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет), принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс России.

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