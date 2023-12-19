В РФ вводится уголовная ответственность за повторную передачу телефона в тюрьму

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за повторную передачу мобильных телефонов тюремным заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и дополняет его положениями, предусматривающими, что за такое нарушение вводится уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет), принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс России.