Путин подписал закон о защите учителей от насилия и оскорблений

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит изменения в закон об образовании и закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. При этом для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Такие обращения будут подлежать обязательному рассмотрению.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.