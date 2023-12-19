Путин подписал закон о защите учителей от насилия и оскорблений
14:12 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он вносит изменения в закон об образовании и закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. При этом для защиты своих прав они смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Такие обращения будут подлежать обязательному рассмотрению.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
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