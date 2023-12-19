Поставки вооружения в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по сравнению с прошлым годом увеличила втрое поставки техники и вооружений в свои войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ.

«Поставки в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое», — сказал он.