Поставки вооружения в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом — Путин
15:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по сравнению с прошлым годом увеличила втрое поставки техники и вооружений в свои войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ.
«Поставки в войска по сравнению с прошлым годом увеличились втрое», — сказал он.
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