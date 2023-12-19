РФ не могла отдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают» — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не могла отдать Соединенным Штатам «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», — сказал глава государства.