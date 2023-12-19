Запад после распада СССР работал с «пятой колонной» в России — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны после распада Советского Союза активно работали с «пятой колонной» в России, прилагали усилия для разложения страны и старались растащить все государства на постсоветском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей „пятой колонной“, вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», — сказал глава государства, отметив, что в «пятой колонне» были разные люди. «Не будем всех мазать одной краской», — предложил он.

Кроме того, Запад «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами активно работал над решением задачи разложения самой России», добавил Путин. «Параллельно — не менее активно — [Запад] действовал на постсоветском пространстве, растаскивая вновь образованные независимые государства, бывшие республики СССР», — указал Путин.