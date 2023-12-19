С начала СВО 54 страны заявили о военных поставках Украине, реально это делают 15 — Шойгу
16:12 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50 стран с начала СВО заявили о поставках вооружений на Украину, реально их осуществляют 15 государств. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«С началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
НОВОСТИ
- 16:12 19.12.2023
- С начала СВО 54 страны заявили о военных поставках Украине, реально это делают 15 — Шойгу
- 15:12 19.12.2023
- Привлекаемые ВСУ иностранные наемники по большей части ликвидированы, заявил Шойгу
- 15:00 19.12.2023
- Поставки вооружения в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом — Путин
- 13:32 19.12.2023
- В 2024 г. запланированы семь учений в РФ, Казахстане, Киргизии, Таджикистане — генсек ОДКБ
- 11:32 19.12.2023
- Над Брянской областью средства ПВО сбили три украинских беспилотника
- 11:20 19.12.2023
- ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций — Гагин
- 09:00 19.12.2023
- ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
- 15:32 18.12.2023
- Залужный отказался говорить о возможности нового контрнаступления ВСУ
- 15:00 18.12.2023
- ПВО РФ за сутки сбила 25 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS — МО
- 12:05 18.12.2023
- Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать