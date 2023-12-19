С начала СВО 54 страны заявили о военных поставках Украине, реально это делают 15 — Шойгу

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 стран с начала СВО заявили о поставках вооружений на Украину, реально их осуществляют 15 государств. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.