РФ готова договариваться с Западом по Украине, но только исходя из своих интересов — Путин
16:32 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова договариваться с Европой, США и Киевом, но только исходя из своих интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
«И в Украине, те кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать это [исходя] из наших интересов», — сказал он.
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