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НОВОСТИ

Финальная серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет, как и планировалось, 21 декабря

16:08 19.12.2023

Режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников объявил, что восьмая финальная серия выйдет в он-лайн кинотеатрах Start и Wink в изначально запланированную дату — 21 декабря, опубликовав сообщение об этом на личной странице в соцсети.

Напомним, что в конце прошлой недели в Telegram-канале он-лайн кинотеатра Wink.ru Крыжовников объявил о переносе даты выхода финальной восьмой серии «Слова пацана». Новая дата премьеры тогда названа не была – было лишь сказано, что восьмая серия была переснята, поэтому о дате ее премьеры будет объявлено позднее.

Вера Цветкова

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