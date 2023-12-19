Все военные флоты России боеготовы — главком ВМФ РФ
17:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все российские военные флоты боеготовы, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов журналистам.
«Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия», — сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос.
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