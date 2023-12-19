Все военные флоты России боеготовы — главком ВМФ РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все российские военные флоты боеготовы, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов журналистам.

«Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия», — сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос.