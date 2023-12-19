Украина потеряла более 1 млрд евро из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей
17:12 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская экономика потеряла свыше 1 млрд евро из-за того, что польские перевозчики заблокировали проезд через пункты пропуска на границе двух стран. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.
«Экономика государства (Украины — прим. ТАСС) потеряла из-за этой забастовки более 1 млрд евро», — приводит его слова агентство Укринформ. Балин также утверждал, что польская экономика из-за протеста перевозчиков лишилась еще больших сумм.
По его словам, день простоя грузовика на пограничном пункте пропуска оценивается примерно в 300 — 350 евро. По этой причине перевозчики пытаются минимизировать ущерб, например, направляя фуры за рубеж через другие страны.
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