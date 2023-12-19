Дальняя авиация РФ в 2024 г. получит совершенно новые боевые самолеты — командующий

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская дальняя авиация в следующем году получит совершенно новые боевые самолеты, сообщил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш журналистам во вторник.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Поэтому, надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования Дальней авиации», — сказал Кобылаш.

В 2023 году, сообщил он, задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объеме.