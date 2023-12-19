Численность ВС РФ достигнет 1,5 млн человек уже в первой половине 2024 года - Соболев

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генерал Соболев назвал сроки полного укомплектования ВС РФ. По его прогнозам, за счёт набора контрактников и срочников численность военнослужащих армии и флота России будет доведена до 1,5 млн уже в первой половине 2024 года. Об этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это наше предложение увеличить армию до 1,5 млн человек, что и будет выполнено. За счёт кого? Прежде всего, за счёт военнослужащих по контракту, вот их сейчас набирают 421 тысячу, ну и в учёт, конечно, идут и военнослужащие срочной службы. В общем: армия, флот, ВКС (я имею в виду сухопутные войска) — будут доведены до 1,5 млн человек.

Необходимость есть в этом, идёт специальная военная операция, на остальных направлениях ситуация конфликтная, конечно, нам нужно иметь вооружённые силы, которые способны защитить нашу Родину, Россию. Сроки — уже в принципе скоро. Идёт набор контрактников, и в общей сложности, я думаю, что в 2024 году это будет решено на 100%. В первой половине 2024 года».