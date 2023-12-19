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Запад не планировал поставлять Киеву оружие, которое дало бы преимущество над РФ — Time

18:40 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, которое бы позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить преимущество в зоне боевых действий с Россией. Такое мнение выразил эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала The Time.

«Решительную [военную] поддержку [Украине], вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши национальные интересы недостаточно совпадают с интересами Украины», — признался американский эксперт. По его словам, Белый дом руководствуется политикой «медленного одобрения»: ВСУ получают достаточное количество оружия для продолжения конфликта, но недостаточное для достижения реальных успехов в зоне боевых действий.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, после чего средства закончатся. Для дальнейшей поддержки Украины потребуется одобрение со стороны Конгресса.

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