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НОВОСТИ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию на восточном фронте

19:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ряде направлений на востоке страны оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — написал он в своем телеграм-канале.

Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на купянском, артемовском и лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

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