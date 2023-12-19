Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию на восточном фронте

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ряде направлений на востоке страны оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — написал он в своем телеграм-канале.

Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на купянском, артемовском и лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.