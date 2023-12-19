У Британии нет планов поставлять сейчас Украине самолеты или вертолеты — замглавы МО
20:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенное Королевство не намерено поставлять сейчас Киеву вертолеты или самолеты. Об этом говорится в опубликованном ответе заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Клайва Льюиса от Лейбористской партии.
«Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолеты с неподвижным крылом или дополнительные вертолеты», — сообщил заместитель главы Минобороны.
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