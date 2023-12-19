Нежелание Байдена признавать вызванные возрастом ограничения создает проблемы — Axios
20:40 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нежелание президента США Джо Байдена признавать и учитывать ограничения, вызванные его возрастом, создает проблемы и напряжение в его команде. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в окружении американского лидера.
По их словам, 81-летний Байден зачастую настаивает на более плотном графике поездок, чем рекомендуют его помощники. В беседах с близким окружением он часто говорит, что «чувствует себя намного моложе своего возраста». Помощники Байдена отметили, что в результате большого числа поездок американский лидер переутомляется и впоследствии выглядит изможденным на публичных мероприятиях, что вызывает опасения общественности по поводу его возраста. «Он сам свой злейший враг, когда дело касается графика», — приводит портал слова одного из бывших помощников президента США.
Представители Белого дома отметили, что частый акцент на возрасте Байдена в публикациях СМИ поспособствовал росту обеспокоенности избирателей, которые задаются вопросом, сможет ли демократ выполнять свои обязанности в случае переизбрания в 2024 году. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет. Бывшие сотрудники американской администрации подчеркивают, что ему следует признать свой солидный возраст, чтобы успокоить эти опасения. «Его возраст явно беспокоит избирателей, это справедливо, и кричать им в ответ „Ну уж нет!“ явно не поможет делу», — отметил бывший чиновник.
НОВОСТИ
- 20:00 19.12.2023
- У Британии нет планов поставлять сейчас Украине самолеты или вертолеты — замглавы МО
- 19:20 19.12.2023
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию на восточном фронте
- 18:40 19.12.2023
- Запад не планировал поставлять Киеву оружие, которое дало бы преимущество над РФ — Time
- 18:00 19.12.2023
- Численность ВС РФ достигнет 1,5 млн человек уже в первой половине 2024 года - Соболев
- 17:32 19.12.2023
- Дальняя авиация РФ в 2024 г. получит совершенно новые боевые самолеты — командующий
- 17:12 19.12.2023
- Украина потеряла более 1 млрд евро из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей
- 17:00 19.12.2023
- Все военные флоты России боеготовы — главком ВМФ РФ
- 16:32 19.12.2023
- РФ готова договариваться с Западом по Украине, но только исходя из своих интересов — Путин
- 16:12 19.12.2023
- С начала СВО 54 страны заявили о военных поставках Украине, реально это делают 15 — Шойгу
- 16:08 19.12.2023
- Финальная серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет, как и планировалось, 21 декабря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать