Нежелание Байдена признавать вызванные возрастом ограничения создает проблемы — Axios

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нежелание президента США Джо Байдена признавать и учитывать ограничения, вызванные его возрастом, создает проблемы и напряжение в его команде. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

По их словам, 81-летний Байден зачастую настаивает на более плотном графике поездок, чем рекомендуют его помощники. В беседах с близким окружением он часто говорит, что «чувствует себя намного моложе своего возраста». Помощники Байдена отметили, что в результате большого числа поездок американский лидер переутомляется и впоследствии выглядит изможденным на публичных мероприятиях, что вызывает опасения общественности по поводу его возраста. «Он сам свой злейший враг, когда дело касается графика», — приводит портал слова одного из бывших помощников президента США.

Представители Белого дома отметили, что частый акцент на возрасте Байдена в публикациях СМИ поспособствовал росту обеспокоенности избирателей, которые задаются вопросом, сможет ли демократ выполнять свои обязанности в случае переизбрания в 2024 году. Под конец возможного второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет. Бывшие сотрудники американской администрации подчеркивают, что ему следует признать свой солидный возраст, чтобы успокоить эти опасения. «Его возраст явно беспокоит избирателей, это справедливо, и кричать им в ответ „Ну уж нет!“ явно не поможет делу», — отметил бывший чиновник.