На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции.

«Они (военные — прим. ТАСС) предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек», — сказал он.

Зеленский утверждает, что подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд по текущему курсу НБУ). «Я бы хотел понимания от премьер-министра [Украины Дениса Шмыгаля], от министра финансов [Сергея Марченко]: откуда деньги?» — добавил он.