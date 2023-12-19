На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек
21:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции.
«Они (военные — прим. ТАСС) предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек», — сказал он.
Зеленский утверждает, что подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд по текущему курсу НБУ). «Я бы хотел понимания от премьер-министра [Украины Дениса Шмыгаля], от министра финансов [Сергея Марченко]: откуда деньги?» — добавил он.
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