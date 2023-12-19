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Хуситы будут атаковать военные корабли участников международной коалиции в Красном море

22:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» будут атаковать военнные корабли стран международной коалиции, сформированной для обеспечения свободы навигации в Красном море. Об этом заявил член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси.

«Корабли любой страны, которая выступит против нас, будут подвергаться атакам в Красном море», — сказал представитель движения в интервью иранскому арабоязычному телеканалу Al Alam.

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