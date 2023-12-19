Оппозиция планировала захватить власть в Белграде революционным путем — премьер Сербии
22:40 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», которые второй день подряд проводят акции протеста у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК), в ходе всей кампании рассчитывали на захват власти революционным путем. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире TV Pink.
«Было абсолютно ясно, что оппозиция в ходе всей своей кампании готовила это (протесты — прим. ТАСС). Они не предоставили никакого плана, их кампания была сконцентрирована исключительно на ненависти в адрес [президента республики Александара] Вучича», — указала Брнабич.
«Они готовили „майдан“ в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции. Этого не произойдет», — заключила премьер.
Как ранее во вторник сообщил корреспондент ТАСС, сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», которые вечером 18 декабря провели многочисленный митинг у здания РИК в центре Белграда, продолжили протестную акцию у стен избиркома. Анонсированная лидерами оппозиционного блока Мариникой Тепич и Мирославом Алексичем вторая акция протестов стартовала в 18:00 (20:00 мск). Движение на центральной столичной улице Краля Милана перекрыто, протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги и массово используют свистки и дудки.
Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией. Согласно предварительным данным городской избирательной комиссии, после обработки 92,46% бюллетеней блок «Александар Вучич — Белград не должен останавливаться» набирает 341 992 голоса, или 39,35% (49 из 110 мандатов), в то время как оппозиционный блок «Сербия против насилия» получает 297 751 голос, или 34,26% (42 мандата).
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