ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
09:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Среди проголосовавших против — Канада, США, Украина и Япония.
Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. В резолюции, в частности, отражены решительное осуждение инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Помимо этого, документ «безоговорочно осуждает» любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.
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