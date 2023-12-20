РФ и КНР выполнили задачу довести торговлю стран до $200 млрд с опережением — Си Цзиньпин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 миллиардов выполнена с опережением, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.

По словам китайского лидера, к концу 2023 года объем двусторонней торговли стран достиг $218,28 миллиарда.

«С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом [России Владимиром] Путиным задача довести объем двусторонней торговли до $200 миллиардов», — сказал Си Цзиньпин, отметив, что в этом отражается позитивная динамика сотрудничества двух стран.