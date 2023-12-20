ЕС не отменит санкции против РФ после завершения боев на Украине — источник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Нужно отдавать себе отчет в том, что санкции не будут отменены после завершения боевых действий на Украине. Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно», — сказал он.

«Проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Как для введения санкций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или даже облегчении [режима рестрикций] в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени. Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС (в лице Еврокомиссии, Европарламента и дипслужбы — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.