КНР и РФ должны использовать экономическую взаимодополняемость — Си Цзиньпин
10:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин обязаны в полном объеме использовать преимущества политического взаимодоверия и взаимодополняемости экономик двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы должны в полной мере использовать преимущества политического взаимодоверия, взаимодополняемости экономик, взаимосвязанности инфраструктуры и стремления народов к общению», — заявил Си Цзиньпин. Он указала на необходимость «постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в экономике и торговле, энергетике, взаимосвязанность в других областях, а также совместно поддерживать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок».
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