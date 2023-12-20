ФСБ изъяла в Москве кокаин на 2,5 млрд руб., который готовили к вывозу в ЕС
11:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который собирались контрабандно переправить в Евросоюз. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина, — сообщили в ЦОС. — При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей».
Как отметили в ФСБ, партию кокаина злоумышленники предполагали контрабандно вывезти в государства Европейского Союза.
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