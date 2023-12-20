Четверо граждан Франции задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в шпионаже
11:05 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо граждан Франции с дипломатическими паспортами задержаны властями Буркина-Фасо по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило агентство AFP.
Согласно источникам агентства, власти Буркина-Фасо проводят проверку касательно деятельности в стране четырех французов, которые были идентифицированы как сотрудники Главного управления внешней разведки Франции. По данным AFP, все четверо — мужчины, они подозреваются в шпионаже. В настоящее время задержанные находятся в изоляторе предварительного заключения, им оказывается консульская помощь.
По версии французской стороны, четверо граждан Франции прибыли в столицу Буркина-Фасо Уагадугу по приглашению французской дипмиссии для проведения технических работ в конце ноября и были задержаны полицией 1 декабря. По словам неназванного источника AFP в дипломатических кругах Франции, республика «отвергает обвинения, согласно которым эти технические специалисты были отправлены в Буркина-Фасо по причинам, не связанным с работой по обслуживанию компьютеров».
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