Уровень газификации в России в 2024 году составит 74,7% — Шульгинов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень газификации в России по итогам 2024 года должен составить около 74,7%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

«По газификации у нас сейчас 73,8% целевое значение, будет 74,7%, где-то на 0,9% увеличим объем газификации», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, целевой уровень газификации к концу 2030 года составляет 82,9%.