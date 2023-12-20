Уровень газификации в России в 2024 году составит 74,7% — Шульгинов
11:20 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень газификации в России по итогам 2024 года должен составить около 74,7%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».
«По газификации у нас сейчас 73,8% целевое значение, будет 74,7%, где-то на 0,9% увеличим объем газификации», — сказал он.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что на начало 2023 года уровень газификации регионов России достиг 73%, целевой уровень газификации к концу 2030 года составляет 82,9%.
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