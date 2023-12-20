США тратят ракеты ценой $2 млн для перехвата дешевых дронов хуситов - Politico

11:32 Источник: Интерфакс

Американские эсминцы, находящиеся на юге Красного моря, вынуждены расходовать ракеты стоимостью $2 млн. для перехвата ударных беспилотников йеменских хуситов, цена которых составляет около $10 тыс., сообщило издание Politico

В то время как американские военные корабли перехватывают беспилотники и ракеты хуситов в Красном море, представители Пентагона все больше встревожены не только угрозой для военно-морских сил США и международного судоходства, но и растущей стоимостью обеспечения их безопасности, отмечает издание.

По словам представителя министерства обороны США, за последние два месяца американские эсминцы сбили 38 беспилотников и несколько ракет в Красном море на фоне активизации хуситов. Только в минувшую субботу эсминец USS Carney перехватил 14 ударных дронов.