США тратят ракеты ценой $2 млн для перехвата дешевых дронов хуситов - Politico
11:32 20.12.2023 Источник: Интерфакс
Американские эсминцы, находящиеся на юге Красного моря, вынуждены расходовать ракеты стоимостью $2 млн. для перехвата ударных беспилотников йеменских хуситов, цена которых составляет около $10 тыс., сообщило издание Politico
В то время как американские военные корабли перехватывают беспилотники и ракеты хуситов в Красном море, представители Пентагона все больше встревожены не только угрозой для военно-морских сил США и международного судоходства, но и растущей стоимостью обеспечения их безопасности, отмечает издание.
По словам представителя министерства обороны США, за последние два месяца американские эсминцы сбили 38 беспилотников и несколько ракет в Красном море на фоне активизации хуситов. Только в минувшую субботу эсминец USS Carney перехватил 14 ударных дронов.
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