Более половины россиян слышали от близких фразу «Не трогай, это на Новый год» — опрос
12:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фразу «Не трогай, это на Новый год» от родных и близких слышали 57% россиян. В этом году 74% планируют отмечать этот праздник дома, 11% говорят о том, что по-прежнему верят в Деда Мороза, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», поступившие в распоряжение ТАСС.
В целом большинство россиян (77%) считают Новый год важным праздником. В этом году желание отмечать его есть у каждого второго (52%). Для большей части опрошенных Новый год важен потому, что это семейный праздник, который дает возможность встретиться с близкими (52%). В то же время для 42% этот праздник — традиция, а для 38% он значим из-за новогодних атрибутов, подарков и «атмосферы радости и волшебства».
Говоря о наступлении 2024 года, 74% отметили, что встретят Новый год дома, 8% — в гостях, а 3% — на работе. Как показал опрос, чаще всего россияне ставят дома искусственную елку (53%), только 18% опрошенных отдают предпочтение живой ели.
Абсолютное большинство респондентов — 75% — когда-либо загадывали желания на Новый год. При этом только 31% верят, что они сбудутся, а 55% скорее не верят. Треть опрошенных отмечают, что загаданные на Новый год желания затем сбывались.
Более 60% россиян в рамках опроса также признались, что верили в существование Деда Мороза до 12 лет, а 11% заявили, что он существует и они верят в него до сих пор.
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