Цена нефти Brent на ICE повышалась до $80 за баррель впервые с 1 декабря

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE повышалась до $80 за баррель впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:32 мск, цена Brent росла на 0,92%, до $80 за баррель.

К 11:44 мск Brent торговалась на уровне $79,90 (+0,79%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 0,74%, до $74,44 за баррель.