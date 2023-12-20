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В России за пять лет в 2 раза выросло число киберпреступлений — МВД

12:20 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество кибепреступлений за последние пять лет в России выросло в два раза, больше половины из них — тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза. Сейчас это треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества», — процитировала министра официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Кроме того, Колокольцев сообщил, что кибератаки на компании, факты дистанционных хищений денег у граждан фиксируются все чаще, при этом криминальные схемы, в том числе по выводу незаконно полученных доходов, постоянно меняются.

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