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Генпрокуратура ФРГ хочет изъять российские активы на 720 млн евро - Der Spiegel

12:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более 720 млн евро и пополнить ими госбюджет. Как сообщил на своем сайте журнал Der Spiegel, соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.

В настоящий момент российские активы в ФРГ остаются замороженными.

С начала специальной военной операции на Украине до февраля 2023 года власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро.

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