Этот год может стать первым, когда ЦБ не отозвал ни одной лицензии — зампред
13:05 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущий год может стать первым, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов в ходе девятой банковской юридической конференции.
«Это первый год, в течение которого — по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года — не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты», — сказал Гузнов.
Он подчеркнул, что банковский сектор подходит к концу года «с весьма впечатляющими результатами». «Особенно если смотреть на совокупную прибыль банковского сектора, которая, с очевидностью, превысит 3 трлн рублей», — добавил зампред.
В 2022 году ЦБ отозвал всего две лицензии у банков и одну — у небанковской кредитной организации. Это было наименьшее количество отозванных лицензий как минимум за последние десять лет.
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