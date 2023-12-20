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Цена нефти Brent на ICE поднималась до $80 за баррель

13:20 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE поднималась до $80 за баррель впервые с 1 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:32 мск, цена Brent росла на 0,92%, до $80 за баррель.

К 12:29 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $79,8 (+0,67%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале рос на 0,89% — до $74,55 за баррель.

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