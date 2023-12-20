Развертывание сетей 5G в крупных городах РФ начнется с 2026 г. — Минцифры
13:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия».
«Активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года в крупных российских городах», — сказал министр.
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