Развертывание сетей 5G в крупных городах РФ начнется с 2026 г. — Минцифры

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия».

«Активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года в крупных российских городах», — сказал министр.