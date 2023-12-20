Отчет мэра в формате трансляции позволил москвичам полнее оценить развитие города, считают депутаты Мосгордумы

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Депутаты Мосгордумы считают, что новый формат отчета перед ними мэра Сергея Собянина позволит москвичам наглядно оценить развитие столицы. Как заявил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, работа градоначальника и правительства столицы «заслуживают самой высокой оценки». Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями», – отметил парламентарий.

По его словам, интернет и социальные сети минимизировали дистанцию между людьми. «Пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи, они с интересом смотрят трансляции, выступления, длинные интервью, отслеживают публикации в Telegram-каналах и социальных сетях, где можно взять информацию без купюр, в полном объеме. Отчет мэра в новом формате, в формате трансляции, доступной к просмотру не только депутатам, но всем москвичам, полностью отвечает этим запросам. Это демонстрация всех изменений в городе, отчет обо всей работе, которую ведет правительство, без сокращений», – отметил Александр Козлов.

Руководитель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева отмечает, что трансляция отчета позволяет большему количеству москвичей оценить работу, которую ведут городские власти. «Открытость работы власти, открытость данных бюджета – это устойчивая очень важная тенденция. У нас уже работает портал открытых данных правительства Москвы, которым может воспользоваться любой пользователь интернета, в нем тысяча наборов данных, касающихся городских программ, проектов, законы о бюджете и данные о его исполнении, о том, как тратятся бюджетные средства на благо москвичей. Им пользуются все, кто хочет больше знать о городе, делать проекты для города и горожан», – говорит Гусева.

Напомним мэр Москвы Сергей Собянин в этот раз представил ежегодный отчет о деятельности правительства Москвы перед депутатами Мосгордумы в формате публичной телетрансляции.