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Претендент на пост главы США Рамасвами отказался от праймериз в Колорадо, поддержав Трампа

14:12 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами отказался от внесения в списки на первичных выборах в штате Колорадо. Такое решение принято в ответ на запрет Верховного суда штата голосовать на праймериз за экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Я обязуюсь отказаться от выдвижения на голосование Республиканской партии в Колорадо до тех пор, пока в списки не внесут имя Трампа, и требую, чтобы [республиканцы — претенденты на пост американского президента губернатор Флориды] Рон Десантис, [бывший губернатор штата Нью-Джерси] Крис Кристи и [экс-постпред США при ООН] Никки Хейли немедленно сделали то же самое. В противном случае [их действия будут означать, ] что они молчаливо одобряют незаконный жест, который повлечет за собой катастрофические последствия для нашей страны», — написал он на странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил голосовать за Трампа на праймериз от Республиканской партии в этом штате. Такое решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».

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