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Поиск формулы мира по Украине без РФ — абсурдный процесс, указал Песков

14:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным процессом, не имеющим потенциала на результат, поиск формулы мира по Украине без участия России.

«Вот эта „формула мира“, которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — сказал представитель Кремля журналистам.

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