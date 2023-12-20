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НОВОСТИ

На таможне не смогут отличить российские алмазы от других — глава De Beers

15:12 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отличить российский бриллиант от какого-либо другого на таможне практически невозможно. Такое мнение выразил генеральный директор британской алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times.

«При всем желании обычный сотрудник таможни не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: „Этот — российский“, — пояснил Кук, комментируя новый пакет санкций ЕС, который включает запрет импорта ювелирных алмазов из России.

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