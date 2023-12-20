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НОВОСТИ

РФ не изымает активы компаний недружественных стран — Песков

15:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не изымает активы компаний недружественных стран, при уходе с рынка они продаются или передаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, Россия не начала процесс изъятия [активов инвесторов из недружественных стран], никакого изъятия нет», — сказал представитель Кремля. «Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают — это все зависит от переговоров», — указал Песков. Он повторил, что «никакого процесса изъятия не было и нет».

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