РФ не изымает активы компаний недружественных стран — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не изымает активы компаний недружественных стран, при уходе с рынка они продаются или передаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, Россия не начала процесс изъятия [активов инвесторов из недружественных стран], никакого изъятия нет», — сказал представитель Кремля. «Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают — это все зависит от переговоров», — указал Песков. Он повторил, что «никакого процесса изъятия не было и нет».