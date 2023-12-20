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ЕС будет «безвозвратно испорчен», если РФ победит, а трагедия в Газе продолжится — Боррель

16:00 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит на Украине, а трагедия в секторе Газа продолжится. Такое мнение выразил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — написал он в соцсети X («Икс», ранее Twitter).

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