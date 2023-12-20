Цена «квадрата» вторичного жилья в крупных городах России выросла на 12% за год

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке крупных городов РФ за год выросла на 12%, сообщила пресс-служба платформы объявлений «Циан».

«Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке крупных городов РФ за год выросла на 12%. В 2022 году темпы были сопоставимыми: +9,5%», — говорится в сообщении пресс-службы.