Военные на Украине считают, что без всеобщей мобилизации не обойтись — WSJ
17:12 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные считают всеобщую мобилизацию в стране необходимой в нынешней ситуации. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем обойтись без этого», — сказал изданию оператор беспилотников спецназа ВМС Украины.
Как отмечает газета, ослабление поддержки Киева со стороны Запада «омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими». Сейчас среди украинцев все меньше желающих участвовать в конфликте, указывает издание.
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