0
0
51
НОВОСТИ

Ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет 21 декабря

17:30 20.12.2023

премия.jpg
Иллюстрация Министерства информационных и социальных
коммуникаций Московской области
Ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря. В этом году она вручается за героические поступки защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции (СВО), а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и, конечно, сами бойцы.

Призовой фонд этого года – 80 млн руб. Премию получат 93 победителя (трое – по 5 млн руб., 40 – по 1 млн руб. и 50 – по 500 тыс. руб.). С 9 по 15 декабря поступило почти 2 тыс. заявок от более 10 тыс. участников.

Среди почетных гостей XI Премии губернатора Московской области: актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.

Прямую трансляцию можно посмотреть в эфире телеканала 360 Новости, в его соцсетях: ВК и ОК, а также на видеоплатформах Rutube и YouTube губернатора Московской области и в его телеграм-канале. Начало в 15.00.

Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тыс. человек. Общий призовой фонд составил более 1,5 млрд руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 20.12.2023
Патриарх предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов
0
39
17:12 20.12.2023
Военные на Украине считают, что без всеобщей мобилизации не обойтись — WSJ
0
131
17:00 20.12.2023
В Петербурге вводится масочный режим для массовых мероприятий
0
132
16:32 20.12.2023
РФ входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента — Путин
0
181
16:12 20.12.2023
Цена «квадрата» вторичного жилья в крупных городах России выросла на 12% за год
0
183
16:00 20.12.2023
ЕС будет «безвозвратно испорчен», если РФ победит, а трагедия в Газе продолжится — Боррель
0
208
15:32 20.12.2023
РФ не изымает активы компаний недружественных стран — Песков
0
232
15:12 20.12.2023
На таможне не смогут отличить российские алмазы от других — глава De Beers
0
256
15:00 20.12.2023
РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола
0
258
14:32 20.12.2023
Поиск формулы мира по Украине без РФ — абсурдный процесс, указал Песков
0
314

Возврат к списку