Ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет 21 декабря

17:30

Иллюстрация Министерства информационных и социальных

коммуникаций Московской области



Ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» пройдет в Красногорске 21 декабря. В этом году она вручается за героические поступки защитников Отечества, совершенные в ходе специальной военной операции (СВО), а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и, конечно, сами бойцы.

Призовой фонд этого года – 80 млн руб. Премию получат 93 победителя (трое – по 5 млн руб., 40 – по 1 млн руб. и 50 – по 500 тыс. руб.). С 9 по 15 декабря поступило почти 2 тыс. заявок от более 10 тыс. участников.

Среди почетных гостей XI Премии губернатора Московской области: актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.

Прямую трансляцию можно посмотреть в эфире телеканала 360 Новости, в его соцсетях: ВК и ОК, а также на видеоплатформах Rutube и YouTube губернатора Московской области и в его телеграм-канале. Начало в 15.00.

Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тыс. человек. Общий призовой фонд составил более 1,5 млрд руб.