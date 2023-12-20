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Блинкен: Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы

20:05 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с Китаем с позиции силы и намерены укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

«Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы», — сказал Блинкен. «Наши партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе никогда не были настолько прочными, — добавил госсекретарь. — Эти усилия позволили нам эффективно взаимодействовать с партнерами и одновременно искать решения таких проблемных вопросов, как торгово-экономический курс Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека».

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