Блинкен: Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с Китаем с позиции силы и намерены укреплять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

«Мы продолжим взаимодействовать с Китаем с позиции силы», — сказал Блинкен. «Наши партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе никогда не были настолько прочными, — добавил госсекретарь. — Эти усилия позволили нам эффективно взаимодействовать с партнерами и одновременно искать решения таких проблемных вопросов, как торгово-экономический курс Китая, мир и стабильность в Тайваньском проливе и восточной части Южно-Китайского моря, а также в вопросе прав человека».