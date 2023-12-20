Премьер Словакии рассказал, куда пропадает «огромная часть» гумпомощи для Украины

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не намерена замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, слова которого привело издание InfoVojna.

«Существуют государства, Чехия например, [она] как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям <…>. Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», — сказал Фицо.

Он также подтвердил, что республика не будет оказывать военную поддержку Украине. Братислава намерена посылать этой стране адресную гуманитарную помощь. В то же время Фицо выразил обеспокоенность тем, что огромная часть гуманитарной помощи оседает на «черном рынке». Эта проблема, по его словам, обсуждалась на саммите глав государств и правительств стран Евросоюза.

«Не озвучу цифру, которую мы обсуждали в рамках Европейского совета, но это огромная часть от общего размера помощи. Она попадает на „черный рынок“, оказываясь в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал Фицо.