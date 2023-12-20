ЕС присоединится к операции США в Красном море - Боррель

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta», — написал он в сети X.