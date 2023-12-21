В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу
09:00 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 30 детей с поезда Тюмень — Адлер пожаловались на температуру, им оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, через которую проходил поезд.
Накануне вечером медпомощь из-за повышения температуры понадобилась ребенку из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде Тюмень — Адлер. В составе группы было 125 детей в сопровождении взрослых. В Саратовской области детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний.
«Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь», — написал глава региона.
Губернатор добавил, что сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02. Обращаться туда можно круглосуточно, добавил Бусаргин.
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