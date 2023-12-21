Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины
09:05 21.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внутри ряда европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в текущем конфликте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.
«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — сказал он. Французский лидер подчеркнул, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, которая поддерживает Киев, однако признал, что «существует „неопределенность, связанная с политической ситуацией в США“.
По его словам, сейчас на Украине решается вопрос «способности Европы жить в мире». На этом фоне он подчеркнул, что Франция «не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила».
Макрон считает, что западным странам вместе с Украиной «удалось одержать стратегические победы», одной из которых стало недопущение продвижения РФ «дальше позиций, занятых в первые недели». Также в стратегические успехи западной стороны он записал начало процесса по включению в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. В то же время Европа и США «меньше преуспели» в том, чтобы добиться «обрушения экономики» России за счет санкций и отказа от импорта российских углеводородов. В неудаче он обвинил страны, помогающие России обходить наложенные ограничения.
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